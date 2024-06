Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.06.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Ellhofen: Bei Unfall verletzte Autofahrerin im Krankenhaus verstorben

Eine 83-Jährige, die am 14. Juni in Ellhofen mit ihrem Wagen gegen eine Brücke prallte (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5801824), ist im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen.

Untergruppenbach-Unterheinriet: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem Unbekannte am Dienstag versuchten in ein Einfamilienhaus in Unterheinriet einzubrechen. Der oder die Täter versuchten zwischen 7 Uhr und 17 Uhr gewaltsam ein Fenster und eine Kellertür des Gebäudes in der Grimmstraße zu öffnen. Die Einbrecher schafften es nicht ins Gebäude, verursachten jedoch Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Zeugen, die am Dienstag rund um die Grimmstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Neckarsulm: Unfall beim Abbiegen

Ein 25-Jähriger wurde bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Neckarsulm leicht verletzt. Der junge Mann fuhr mit einem E-Scooter gegen 5 Uhr auf der Johann-Häußler-Straße von Neckarsulm-Amorbach in Richtung Plattenwald. Ein 72 Jahre alter Autofahrer, der hinter dem Roller unterwegs war, setzte zum Überholen des Kleinstfahrzeugs an, bemerkte aber wohl nicht, dass der 25-Jährige zeitgleich nach links in die Schwabstraße abbiegen wollte. Während des Abbiegevorgangs kollidierte der Ford des 72-Jährigen mit dem E-Scooter, woraufhin der 25-Jährige zu Boden stürzte. Er wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen blieb mit einer geschätzten Höhe von insgesamt rund 150 Euro vergleichsweise gering.

Bad Wimpfen: Zeugen nach Auffahrunfall gesucht

Der Fahrer eines unbekannten Mercedes verursachte am Dienstagabend in Bad Wimpfen einen Verkehrsunfall, hielt es aber nicht für nötig anzuhalten und sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Um kurz vor 18 Uhr musste eine 26-Jährige ihren BMW in der Schiedstraße an der Einmündung zum Steinweg verkehrsbedingt anhalten. Die dahinter folgende 24 Jahre alte Fahrerin eines Minis bremste ebenfalls ab. Vermutlich bemerkte der dahinterfahrende Lenker des Mercedes die stehenden Fahrzeuge nicht rechtzeitig und fuhr auf den Mini auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls nach vorne geschoben und kollidierte mit dem BMW. Als die beiden Autofahrerinnen ausstiegen um sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern, fuhr der Mercedesfahrer einfach davon. Beim Fahrzeug handelte es sich um einen älteren, silberfarbenen Mercedes mit Heilbronner Kennzeichen, der von einem älteren Mann mit Brille gelenkt wurde. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Angaben zum Mercedes oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

