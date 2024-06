Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl von Leichtkraftrad

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.06.2024:

Neuental

Tatzeit: Dienstag, den 25.06.24 um 21:30 Uhr bis 21:45 Uhr

Zweiraddiebe waren am Dienstagabend in der Gemeinde Neuental unterwegs. Zwischen 21:30 Uhr und 21:45 Uhr hatten es die bislang unbekannten Täter auf ein Leichtkraftrad abgesehen, dass in der Römersberger Straße in Neuental-Römersberg abgestellt war. Hierbei wurde das rot/schwarze Fahrzeug des Herstellers "Aprillia", Modell SX 125 im Wert von knapp 4.000 Euro gestohlen. An dem Leichtkraftrad war zuletzt das Kennzeichen "HR-M 282" befestigt.

Hinweise zum Verbleib des Zweirades oder der Tat werden von der Polizei in Homberg/Efze unter der Telefonnummer 05681/774-0 entgegengenommen.

Martin Stumpf, PHK - stellv. Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell