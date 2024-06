Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar - Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 25.06.2024:

Fritzlar

Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Tatzeit: Montag, 24.06.2024, 19:48 Uhr

Ein 39-jähriger Mann aus dem Vogelbergkreis hat am Montagabend versucht in einen Getränkemarkt in Fritzlar einzubrechen.

Der Mann wurde durch mehrere Zeugen dabei beobachtet, wie er mit einem Stein eine Seite der Glasschiebetür des Eingangsbereichs des Getränkemarkts an der Straße "Auf der Lache" stark beschädigte. Im weiteren Verlauf rammte der Mann noch eine dort befindliche Europalette aus Holz in die stark beschädigte Glasschiebetür, gelangte jedoch nicht in den Innenbereich.

Die herbeigerufene Polizeistreife der Station Fritzlar konnte den 39-jährigen Mann widerstandslos vorläufig festnehmen und zur weiteren Sachbearbeitung auf die Polizeidienststelle bringen. Aufgrund der psychischen Gesamtverfassung des Tatverdächtigen wurde er im Anschluss in ein psychiatrisches Krankenhaus überstellt.

Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1000,- EUR.

Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Homberg geführt.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

