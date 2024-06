POL-HR: Melsungen - Festnahme nach Diebstahl aus Tankstelle

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 20.06.2024: Melsungen Diebstahl von E-Zigaretten aus Tankstelle Tatzeit: Mittwoch, 19.06.2024, 22:28 Uhr Unbekannter Täter stiehlt E-Zigaretten aus Tankstelle. Ein unbekannter Täter betrat am Mittwochabend gegen 22:38 Uhr ein Tankstellengebäude in der Nürnberger Straße in Melsungen und schaute sich zunächst E-Zigaretten an einem Warenständer an. ...

mehr