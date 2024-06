Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen - Diebstahl von E-Zigaretten aus Tankstelle

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 20.06.2024:

Melsungen

Diebstahl von E-Zigaretten aus Tankstelle

Tatzeit: Mittwoch, 19.06.2024, 22:28 Uhr

Unbekannter Täter stiehlt E-Zigaretten aus Tankstelle.

Ein unbekannter Täter betrat am Mittwochabend gegen 22:38 Uhr ein Tankstellengebäude in der Nürnberger Straße in Melsungen und schaute sich zunächst E-Zigaretten an einem Warenständer an. Kurz darauf entnahm der Unbekannte den kompletten Ständer mit annähernd 50 E-Zigaretten aus der Auslage, verließ das Tankstellengebäude und flüchtete mit dem Diebesgut weiter in Richtung Bahnhof.

Die Höhe des Stehlschadens wird derzeit mit 500,- EUR angegeben.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 170 cm, maximal 20 Jahr alt, schlanke Statur und dunkelblonde Haare. Er war zur Tatzeit mit einer schwarzen Adidas-Jacke sowie einem schwarzen Basecap bekleidet.

Die Polizeistation Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefonnummer 05661/7089-0.

Jens Breitenbach, PHK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell