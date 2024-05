Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.05.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Einbruch in Optikergeschäft - Wer hat etwas gesehen?

Über 600 Brillen entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Optikergeschäft in der Heilbronner Innenstadt. In der Zeit zwischen Mittwoch 19 Uhr und Freitag 9.30 Uhr verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Laden in der Fleiner Straße. Der Wert des Diebesgutes wird auf 90.000 Euro geschätzt. Zeugen die im Bereich der Fleiner Straße oder der Eichgasse verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder Hinweise zum Täter oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Motorroller aus Einfahrt gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Roller aus der Einfahrt eines Hauses in HN-Kirchhausen. Der Roller stand mit Lenkradschloss gesichert im Hof der Hauses in der Schlossstraße. Wer hat in der Nacht auf Freitag verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell