Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.05.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Königheim: Motorradunfall

Schwer verletzt wurde eine Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall bei Königheim und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die 21-Jährige war am Donnerstagabend gegen 18.50 Uhr mit ihrer Husqvarna auf der Hardheimer Straße (K2893) unterwegs. Hierbei stürzte die junge Fahrerin alleinbeteiligt und wurde dadurch so verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Der entstandene Sachschaden ist noch unklar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell