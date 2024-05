Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.05.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Pfedelbach: Unfall verursacht und geflohen - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte am Freitagmittag einen Verkehrsunfall in Pfedelbach und flüchtete im Anschluss. Zwischen 9.35 Uhr und 9.45 Uhr prallte die Person mit ihrem Fahrzeug gegen ein auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Weststraße geparkten Pkw. Anstatt den Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr die Person davon. entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

