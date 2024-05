Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.05.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Wahlplakate beschädigt - Zeugen gesucht

Nachdem in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei Wahlplakate in Böckingen beschädigt wurden, sucht die Polizei Zeugen. Die Plakate waren an Straßenlaterne in der Straße "Im Kreuzgrund" angebracht und wurden durch den oder die Unbekannte heruntergerissen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

Heilbronn-Kirchhausen: Motorroller entwendet - Zeugen gesucht

Im Heilbronner Stadtteil Kirchhausen wurde in der Mittwochnacht ein Roller der Marke Peugeot aus einer Hofeinfahrt entwendet. Gegen 23.50 betraten drei männliche Personen das Grundstück in der Paul-Gerhardt-Straße und schoben den Roller anschließend über die Rasenfläche auf die Straße. Sie wurden bei der Tatausführung von einer Überwachungskamera gefilmt. Zeugen, die zu der oben genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zur den drei Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 bei der Polizei Böckingen zu melden.

Heilbronn-Böckingen: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro und zwei leicht Verletzte sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochabend in Böckingen. Der 26-jährige Fahrer eines Audi fuhr gegen 20.50 Uhr auf der Saarlandstraße von Frankenbach in Richtung Böckingen. Hierbei kam ihm ein 56-jähriger Lenker eines Renault Clio entgegen, der plötzlich nach links in die Heidelberger Straße abbiegen wollte, obwohl die Ampel für ihn rot zeigte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und beide Fahrer musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Heilbronn: Frau bei Verkehrsunfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Heilbronn wurde eine 50-jährige Frau leicht verletzt. Eine 23-Jährige wollte gegen 7.25 Uhr mit ihrem Renault aus der Blücherstraße in die Stuttgarter Straße einbiegen und übersah hierbei die 50-Jährige mit ihrem Peugeot, die auf der Stuttgarter Straße unterwegs war. Der Peugeot geriet daraufhin ins Schleudern und prallte schließlich gegen das Schutzgeländer der Stuttgarter Brücke. Die Fahrerin musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

L 1110/Güglingen: Fahrer und Beifahrerin eines BMW nach riskantem Überholmanöver gesucht

Am Donnerstagabend befuhr ein 23-Jähriger mit seinem 5er BMW die Landesstraße 1110 von Eibensbach in Richtung Güglingen und überholte hierbei einen 3er BMW in einer langgezogenen Linkskurve. Hierbei übersah er offenbar den entgegenkommenden Fahrer eines Opel und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 23-Jährige verlor hierbei seine komplette Heckverkleidung, setzte jedoch seine Fahrt zunächst fort und stellte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eine in der Nähe befindlichen Firma. Danach begab er sich zu Fuß zurück zur Unfallstelle. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Führerscheind des 23-Jähirgen wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und des Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle zu. Die Polizei Lauffen sucht nun den Fahrer und die Beifahrerin des überholten 3er BMW. Hierbei soll es sich um ein älteres Modell mit goldfarbenen Felgen gehandelt haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell