POL-SI: Mann handelt gutgläubig und wird bestohlen - #polsiwi

Bad Laasphe (OT Feudingen) (ots) - Bereits am Montagabend (22.04.2024) ist in einem Hotel in Feudingen ein Feuer ausgebrochen. Gegen kurz vor 22 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Örtlichkeit in die Sieg-Lahn-Straße gerufen. Vor Ort war dichter Rauch aus dem Bereich des Kellers zu sehen. Zunächst ergab sich der Verdacht, dass ein Trockner Feuer gefangen hatte. Der ...

