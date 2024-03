Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Motorroller entwendet - Zeugen gesucht!

Sandhausen (ots)

Am Montag gegen 12:45 Uhr entwendeten zwei derzeit noch unbekannte Täter in der Rudolf-Diesel-Straße einen Motorroller und versuchten hiermit zu flüchten. Die beiden Unbekannten rissen zunächst die Frontverkleidung des Fahrzeugs ab, um so an die Zündanlage zu gelangen. Ein Zeuge beobachtete die Täter im Feldgebiet in der Nähe der Heinrich-Lanz-Straße, als diese versuchten, den Roller in einem Gebüsch zu verstecken. Nachdem sie den Zeugen bemerkten, flüchteten sie zu Fuß.

Sie werden wie folgt beschrieben: zwischen 15 und 20 Jahren, 170 bis 185 cm groß, schwarze kurze Haare, dunkle Kleidung.

Weitere Zeugen, welche Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06224/2481 beim Polizeiposten Sandhausen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell