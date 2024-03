Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/L592/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person - 25.000 Sachschaden

Sinsheim/L592/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagabend gegen 22:25 Uhr auf der L592. Ein 18-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr die BAB6 in Fahrtrichtung Heilbronn und verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt. Am Ende der Abfahrt wollte er nach links auf die L592 in Richtung Sinsheim-Reihen abbiegen und übersah dabei eine 24-jährige BMW-Fahrerin, welche in Fahrtrichtung Sinsheim-Steinsfurt unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander, die 24-jährige BMW-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, die Fahrbahn musste aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 25.000 Euro.

