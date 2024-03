POL-MA: Neulußheim/Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brand auf Firmengelände, PM Nr. 1

Mannheim (ots) - Am Samstag gegen 13 Uhr versuchte ein 23-Jähriger in einem Drogeriemarkt in den P 3-Quadraten Parfum im Wert von knapp 70,00 Euro zu entwenden. Als dieser hinter dem Kassenbereich von einem Mitarbeiter aufgehalten wurde, wehrte sich der Täter mit Fußtritten. Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei wurde der sich weiterhin aggressiv verhaltende ...

