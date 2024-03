Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Einbrüche in Gartenparzelle - Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In dem Zeitraum von Freitagabend, 22:00 Uhr, bis Samstagvormittag, 10:25 Uhr, wurden in einer Kleingartenanlage in der Friedrichsfelder Landstraße mehrere Parzellen durch eine unbekannte Täterschaft aufgebrochen.

Aktuellen Ermittlungen zu Folge wurde der Zaun der Anlage aufgeschnitten, um so auf das Gelände zu gelangen. In der Folge brachen die Unbekannten dann in sieben Gartenparzellen ein und entwendeten aus bislang nur einer Gartenparzelle Gegenstände.

Eine Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, welche Hinweise zur Identität der Täterschaft geben können oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202 288-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell