POL-MA: Heidelberg: Unseriöse Handwerker bieten ihre Dienstleistungen an - Vorsicht vor Betrug und Wucher

Mannheim (ots) - Am Samstag um 22:55 Uhr will ein 24-Jähriger mit seinem Hyundai von der Wormser Straße links in die Straße Auf dem Sand einbiegen. Dabei übersieht er den entgegenkommenden BMW eines Ehepaars, 33 und 25-jährig, und stößt frontal mit diesem zusammen. Alle drei Personen werden dabei verletzt. Zur weiteren Untersuchung wurden diese in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr ...

