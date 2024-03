Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit drei Verletzten in Käfertal

Mannheim (ots)

Am Samstag um 22:55 Uhr will ein 24-Jähriger mit seinem Hyundai von der Wormser Straße links in die Straße Auf dem Sand einbiegen. Dabei übersieht er den entgegenkommenden BMW eines Ehepaars, 33 und 25-jährig, und stößt frontal mit diesem zusammen. Alle drei Personen werden dabei verletzt. Zur weiteren Untersuchung wurden diese in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Anschließend wurde die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell