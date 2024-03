POL-MA: Mannheim: Wertgegenstände aus BMW entwendet - Zeugen gesucht

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Freitag den 22.03.2024 kam es gegen 15:25 Uhr zu einem Unfall in der Buslinie 702 in Wiesloch in der Güterstraße. Hierbei bremste der Busfahrer abrupt ab und ein bislang unbekannter Fahrgast fiel in die Trennscheibe des hinteren Einstiegsbereichs. Diese zerbrach dabei und ...

mehr