Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch

Rhein-Neckar-Kreis: Nach Bremsmanöver verletzte Person in Buslinie 702 - Zeugen gesucht

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag den 22.03.2024 kam es gegen 15:25 Uhr zu einem Unfall in der Buslinie 702 in Wiesloch in der Güterstraße. Hierbei bremste der Busfahrer abrupt ab und ein bislang unbekannter Fahrgast fiel in die Trennscheibe des hinteren Einstiegsbereichs. Diese zerbrach dabei und verletzte eine weitere Geschädigte. Der unbekannte männliche Fahrgast, Alter ca. 16-18 Jahre, verließ im Anschluss den Bus in bislang unbekannte Richtung. Eine unbekannte Zeugin kam der Geschädigten zur Hilfe.

Neben der unbekannten Zeugin, werden Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter der 06222-57090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell