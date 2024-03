POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Reifen an mehreren Fahrzeugen zerstochen - Zeugen gesucht

Helmstadt-Bargen (ots) - Aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der B 292 zwischen Waibstadt und Helmstadt ist die Fahrbahn derzeit in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sind ebenfalls vor Ort. Die Unfallaufnahme dauert an. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Leon Handwerker Telefon: 0621 174-1111 E-Mail: ...

