POL-HRO: Einbruch in Mobilfunkgeschäfte

Kuhlen-Wendorf / Amt Sternberger Seenlandschaft (ots) - Am 07.03.2024, gegen 19:50 Uhr, ereignete sich ein schwerer Unglücksfall in Kuhlen-Wendorf. Ein 17-jähriger Jugendlicher aus dem Dorf war in Begleitung seines Bruders auf einen alten, ca. 20 Meter hohen Schornstein geklettert. Dabei nutzte er die in die Ziegel eingelassenen Stahlsprossen. Als sich am oberen Ende ...

mehr