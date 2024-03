Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Jugendlicher verletzt sich lebensbedrohlich nach Sturz aus großer Höhe

Kuhlen-Wendorf / Amt Sternberger Seenlandschaft (ots)

Am 07.03.2024, gegen 19:50 Uhr, ereignete sich ein schwerer Unglücksfall in Kuhlen-Wendorf. Ein 17-jähriger Jugendlicher aus dem Dorf war in Begleitung seines Bruders auf einen alten, ca. 20 Meter hohen Schornstein geklettert. Dabei nutzte er die in die Ziegel eingelassenen Stahlsprossen. Als sich am oberen Ende eine der Sprossen löste, fiel der Junge aus großer Höhe zu Boden. Schwerstverletzt, aber noch ansprechbar, wurde er mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Schwerin verbracht. Befragungen am Unfallort ergaben, dass der 17-Jährige den Schornstein hochkletterte, um Fotos zu machen. Hinweise auf strafbare Handlungen liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor. Clemens Harms, Polizeikommissar Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock verantwortlich und Nachfragen an: Isabel Wenzel Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

