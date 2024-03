POL-HRO: 25-jähriger Motorradfahrer aus Niedersachsen stirbt nach Kollision mit einem Baum

Rostock (ots) - Am 02.03.2024 um 14:43 Uhr kam es in Plau am See an der Kreuzung B103/Dammstraße/Seestraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen, bei dem vier Personen (2x Fahrer und jeweils 1x Beifahrer) verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 35-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit ihrem PKW Opel die B103 aus Richtung Karow kommend und wollte bei grünem Lichtzeichen an der Kreuzung nach links ...

mehr