Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Einbruch in Touristikinformation gesucht

Lingen (ots)

Zwischen dem 13. Dezember 17.20 Uhr und 14. Dezember 6.45 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Touristikinformationsbüro in der Neue Straße. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Die genaue Schadenshöhe und was entwendet wurde, steht bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell