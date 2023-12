Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Geeste (ots)

Gestern zwischen 9.00 Uhr und 11.00 Uhr kam es in Geeste, OT Klein Hesepe, auf einem Parkplatz an der Meppener Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein weißer VW Multivan am Radkasten und hinteren Beifahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr ohne sich um den Schaden zu kümmern davon. Dieser bzw. etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Meppen, Tel. 05931 9490 in Verbindung zu setzen.

