Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsland/Hannover - Täter nach Einbruch festgenommen

Emsland/Hannover (ots)

In der Nacht vom Montag, dem 11., auf Dienstag, den 12. Dezember 2023, ereignete sich ein Einbruchdiebstahl in einen Werkstattbetrieb im südlichen Emsland. Dabei wurde erheblicher Sach- und Entwendungsschaden in fünfstelliger Höhe verursacht. Mehrere Täter flohen vom Tatort, wobei sie hochwertiges Werkzeug in beträchtlicher Menge mitnahmen. Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen und mit Unterstützung des Geschädigten konnte das Diebesgut ausfindig gemacht werden. Dies führte bereits am Dienstag zur Festnahme von drei männlichen Personen im Raum Hannover und zur umfangreichen Sicherstellung von Beweismaterial, einschließlich des Diebesguts. Die Untersuchung und Auswertung dieser Beweismittel dauern derzeit an.

Die drei Männer im Alter von 16, 32 und 43 Jahren wurden von Polizeikräften der Polizeidirektion Hannover zurück zur Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim gebracht und gestern am Amtsgericht Lingen den Haftrichtern vorgeführt. Für die Volljährigen wurde Untersuchungshaft angeordnet, während der Haftbefehl für den Minderjährigen mit Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

