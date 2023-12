Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Nordhorn (ots)

Am 9. Dezember gegen 15.00 Uhr ereignete sich an der Einmündung Deegfelder Weg/Altendorfer Ring in 48531 Nordhorn eine Verkehrsunfallflucht. Die beteiligte 65-jährige Fahrradfahrerin, beabsichtigte, den Deegfelder Weg an der Ampel mit einem Radweg zu überqueren, um von der Richtung Lehmkamp kommend entlang des Nordfriedhofs und dem Ems-Vechte-Kanal weiterzufahren.

Gleichzeitig beabsichtigte die Fahrerin eines Kleinwagens nach rechts vom Altendorfer Ring in den Deegfelder Weg abzubiegen. Für beide Beteiligten zeigte in diesem Moment die Ampel grün. Während der Überquerung des Radwegs, der über den Deegfelder Weg führt, wurde die 65-Jährige von der nach rechts abbiegenden Unbekannten übersehen. Infolgedessen kam es zu einer Kollision, bei der die Fahrerin eines mutmaßlichen grauen/schwarzen VW an den Hinterreifen des Fahrrads der 65-Jährigen touchierte. Dadurch wurde der Reifen beschädigt und konnte sich nicht mehr ordnungsgemäß drehen. Nach dem Zusammenstoß fuhr die Unbekannte mit ihrem Fahrzeug davon. Glücklicherweise wurde die Radfahrerin nicht verletzt.

Laut Angaben der 65-Jährigen handelte es sich bei dem Unfallbeteiligten um einen grau/schwarzen PKW der einem VW Polo ähnelt mit NOH Kennzeichen. Gefahren wurde das Fahrzeug mutmaßlich von einer kleineren Frau. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell