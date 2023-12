Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Sögel (ots)

Am Montag, gegen 12:44 Uhr, befuhr die 43-jährige Fahrerin eines Opel Vivaro die Industriestraße in Fahrtrichtung Berßener Straße, kommend aus Richtung Twickenweg. In Höhe der Einmündung Diekkämpe befand sich ein PKW vor ihr, der sich sehr langsam bewegte. Aufgrund dieser Situation entschied sie sich dazu, das Fahrzeug zu überholen. In dem Moment, als sie den Überholvorgang einleitete, beabsichtigte der vor ihr fahrende PKW, ohne vorheriges Blinken nach links in die Straße Diekkämpe abzubiegen.

Um eine Kollision zu vermeiden, lenkte die 43-Jährige nach links und kollidierte dabei mit einem Verkehrszeichen. Der abbiegende PKW setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell