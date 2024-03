Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt-Bargen

B 292: Verkehrsunfall auf der B 292 - Zeugenaufruf und PM Nr. 2

Helmstadt-Bargen (ots)

Gegen 17.26 Uhr überholte ein bislang unbekannter Verkehrsteilehmer auf der B 292 von Waibstadt kommend in Richtung Helmstadt verbotswidrig mehrere Fahrzeuge ohne auf den entgegen kommenden Verkehr zu achten. Der von Helmstadt entgegenkommende Fahrer eines Audi A 4 musste aufgrund dessen stark abbremsen und nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Die direkt hinter dem Audi befindliche Fahrerin eines Peugeot 208 erkannte dies jedoch zu spät und fuhr auf den Audi auf. Beim Aufprall wurden sie und der Fahrer und der Beifahrer des Audi leicht verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete in Richtung Helmstadt. Das Kennzeichen des Fahrzeugs und die Marke sind bislang unbekannt. Es soll ein braunes Fahrzeug sein. Möglicherweise handelt es sich um ein SUV. Die beiden verunfallten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B 292 war während der Unfallaufnahme für eine Stunde gesperrt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter 07261 - 6900 mit dem Polizeirevier Sinsheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell