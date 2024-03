Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240311.3 Kiel

Plön: Mehrere Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Kiel / Plön (ots)

In Kiel und Bereich Plön kam es am vergangenen Wochenende zu mehreren Verkehrsunfällen, bei denen Personen Verletzungen erlitten.

Am Freitag stießen gegen 19:52 Uhr in Schwentinental im Kreuzungsbereich Klausdorfer Straße / Kieler Straße zwei Pkw zusammen. Der 44-jährige Fahrzeugführer und die 55-jährige Fahrzeugführerin verletzten sich hierbei und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Der Kreuzungsbereich war für eine Stunde voll gesperrt.

Samstagmittag kam es auf der Bundesstraße 76 in Fahrtrichtung Eckernförde, kurz vor der Abfahrt zum Holstein-Stadion, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Aufgrund eines Fußballspiels im Kieler Holsteinstadion herrschte zum Unfallzeitpunkt erhebliches Verkehrsaufkommen. Der Verkehr staute sich bis zum zeitweiligen Stillstand. Ein 24-jähriger Unfallbeteiligter habe nach jetzigem Ermittlungsstand nicht rechtzeitig bremsen können und sei dem vor ihm fahrenden Pkw mit einer 23-jährigen Fahrerin aufgefahren, die nach links auswich, so dass der 24-Jährige nun dem davor stehenden Pkw auffuhr. Die 23-jährige Fahrerin sowie ihre 80-jährige Beifahrerin verletzten sich leicht. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die anderen beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam ein 24-jähriger Fahrzeugführer in Wendtorf in der Strandstraße von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer sowie sein 40-jähriger Beifahrer verletzten sich hierbei schwer. Sie wurden ebenfalls in Krankenhäuser verbracht. Der Fahrzeugführer war nach ersten Ermittlungen betrunken. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

In allen Fällen haben die örtlichen Polizeidienststellen Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Stephanie Lage

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell