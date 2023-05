POL-MFR: (623) Diebstahl eines Pkw - Zeugen gesucht

Neustadt a.d.Aisch (ots) - Am Mittwochnachmittag (24.05.2023) geriet ein Kosmetikstudio in Neustadt a. d. Aisch in Brand. Glücklicherweise kamen hierbei keine Personen zu Schaden. Gegen 13:30 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle der Feuerwehren und des Rettungsdienstes die Meldung über einen Brand in einem Kosmetiksalon in der Ludwigstraße ein. Im dortigen Verkaufsraum war aus zunächst ungeklärter Ursache ein ...

mehr