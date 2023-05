POL-MFR: (622) Brand eines Kosmetikstudios

Nürnberg (ots) - Am Donnerstagabend (25.05.2023) wurden mutmaßliche Schussgeräusche in einem Anwesen in der Nürnberger Südstadt gemeldet. Zahlreiche Kräfte der örtlichen Polizeiinspektion sowie Spezialeinsatzkräfte waren im Einsatz. Gegen 22:15 Uhr fand ein Rettungsdiensteinsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Wiesenstraße statt. Ein Sanitäter vernahm im ...

mehr