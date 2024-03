Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240311.2 Kreis Plön: Polizeistationen unter neuer Leitung

Einladung zum Pressetermin

Plön (ots)

Die Leitungen der Polizeistationen Schönkirchen, Schwentinental und Wankendorf sind neu besetzt. Neuer Leiter in Schönkirchen ist Polizeihauptkommissar Arne Hinrichsen. In Schwentinental hat Polizeihauptkommissar Peter Schulz und in Wankendorf Polizeihauptkommissar Nils Lebenhagen die Leitung inne.

Wir laden Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich zur Vorstellung der drei neuen Stationsleiter ein. Der Leiter des Plöner Polizeireviers, Polizeioberrat Michael Martins, wird durch die Veranstaltung führen und seine neuen Mitarbeiter in gewohnter Manier vorstellen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, direkt mit den Neulingen im Kreis Plön ins Gespräch zu kommen.

Die Vorstellung findet am 14. März um 13 Uhr bei der Polizeistation Schönkirchen (Dorfstraße 1, 24232 Schönkirchen) statt. Zur besseren Planung bitten wir um vorherige Anmeldung bis Mittwoch, 13. März 2024, 14 Uhr, unter der Rufnummer 0431 / 160 2010 oder Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Stephanie Lage

