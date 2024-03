Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240308.1 Schwentinental: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Schwentinental (ots)

In Schwentinental im Ortsteil Klausdorf kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW stark beschädigt wurde. Der Unfallbeteiligte oder die Unfallbeteiligte entfernte sich, ohne die Polizei zu informieren, unerlaubt vom Unfallort. Die Polizeistation Schwentinental nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen und Zeuginnen sowie den Unfallbeteiligten oder die Unfallbeteiligte.

Nach Angaben des 26-jährigen Anzeigenden habe dieser seinen PKW am Mittwoch, 05.03., spät abends in der Schulstraße in Schwentinental am Straßenrand unbeschädigt abgestellt. Als der Fahrzeugnutzer am Donnerstagmorgen wieder zu seinem Fahrzeug kam, habe er die große Beschädigung an der linken Fahrzeugseite bemerkt.

Die Polizei sucht nun den Unfallbeteiligten oder die Unfallbeteiligte sowie Zeugen und Zeuginnen, die den Unfall beobachtet oder Hinweise auf den Unfallbeteiligten oder die Unfallbeteiligte geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter 04307/82360 entgegen.

Alina Kelbing

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell