Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240307.2 Kiel: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Kiel (ots)

Im Stadtteil Schreventeich kam es am Donnerstag, 29.02.2024, gegen kurz vor 08:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fußgängerin, bei dem sich die Fußgängerin leicht verletzte. Der Fahrer oder die Fahrerin entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt. Der Verkehrsunfalldienst nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen und Zeuginnen sowie den Unfallbeteiligten oder die Unfallbeteiligte.

Nach Angaben der 15-jährigen Fußgängerin sei diese auf dem Gehweg in der Gutenbergstraße vom Knooper Weg kommend in Richtung Eckernförder Straße gegangen. Die Jugendliche habe die grüne Fußgängerampel Gutenbergstraße/ Westring überquert. Der PKW habe die Gutenbergstraße vom Knooper Weg kommend in Richtung Eckernförder Straße befahren und sei an der Kreuzung Westring/ Gutenbergstraße nach rechts in den Westring abgebogen. Hierbei sei es zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und der Fußgängerin gekommen, wobei das Mädchen mit dem Kopf auf die Motorhaube geschlagen sei. Im Anschluss habe sich der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin entfernt, ohne sich nach dem Befinden des Mädchens zu erkundigen.

Die Schülerin ging zunächst weiter zur Schule. Von dort sind dann Rettungswagen und Polizei gerufen worden. Das Mädchen kam mit leichten Verletzungen in ein Kieler Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun den Unfallbeteiligten oder die Unfallbeteiligte. Bei dem PKW soll es sich um ein blaues Fahrzeug gehandelt haben. Zudem sucht die Polizei Zeugen und Zeuginnen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431 / 160 1503 entgegen.

Alina Kelbing

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell