Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240306.1 Kiel: Cannabispflanzen-Plantage in Wohnung entdeckt

Bild-Infos

Download

Kiel (ots)

Bereits im Oktober meldet ein Zeuge der Polizei, dass offenbar in einer Wohnung im Stadtteil Gaarden Cannabis angebaut wird. Intensive Ermittlungen führten die Polizeikräfte in eine Wohnung im 3. OG eines Mehrfamilienhauses im Ostring. Bei einer durch das Amtsgericht Kiel angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamtinnen und Beamten heute eine Pflanzenplantage mit mehr als 50 Pflanzen sowie Utensilien auf, die auf einen Handel schließen lassen. Das Kommissariat 17 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am heutigen Morgen durchsuchten Polizeikräfte nach richterlicher Anordnung die Wohnung im 3. OG des Mehrfamilienhauses in der Straße Ostring. Neben diversen Utensilien, die auf den Anbau und Handel schließen lassen, fanden die Beamtinnen und Beamten in der Wohnung eine Plantage mit 54 Pflanzen vor. Die Plantage hatte eine Größe von 20 Quadratmeter und bestand aus ca. 70 cm hohen Pflanzen. Zudem fanden die Kräfte 1200 EUR Bargeld auf, welches sie gemeinsam mit den Pflanzen und den weiteren Drogenzubehör beschlagnahmten. Der 28-jährige Tatverdächtige befand sich zum Zeitpunkt der Durchsuchung in seiner Wohnung. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Mit der Anzahl der sichergestellten Pflanzen besaß der Tatverdächtige deutlich mehr Cannabispflanzen als zukünftig erlaubt, sollte das Gesetz zur Cannabis-Legalisierung so wie aktuell geplant, beschlossen werden.

Das Kommissariat 17 der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und der Tatverdächtige wird sich in einem Strafverfahren für den Besitz und Handel mit Betäubungsmitteln verantworten müssen.

Stephanie Lage

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell