Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240304.1 Kiel: Wohnungseinbrecher vorläufig festgenommen

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Die Polizei nahm Sonntag in Gaarden einen Wohnungseinbrecher auf frischer Tat fest, nachdem er von den Mietern überrascht und bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte von diesen festgehalten wurde. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Das Kommissariat 12 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 15:30 Uhr fiel den Mietern der Wohnung in der Kaiserstraße auf, dass die eigene Wohnungstür beim Nachhausekommen offenstand. Die Tür wies Beschädigungen auf. Beim Betreten der Wohnung haben sie im Flur den in der Küche stehenden Tatverdächtigen sehen können, wie dieser gerade Schmuck in seine Hosentasche gesteckt habe. Die Wohnungsmieter informierten die Polizei und forderten den 21-jährigen Mann auf, bis zum Eintreffen der Polizei in der Küche zu verbleiben. Dieser Aufforderung kam der junge Mann nach. Dieser ließ sich dann widerstandslos durch die eintreffenden Beamtinnen und Beamten vorläufig festnehmen. Sie fanden bei ihm neben dem Schmuck noch In-Ear-Kopfhörer auf, die ebenfalls aus der Wohnung stammten. Zudem stellten sie weiteren Schmuck sicher, der bislang noch nicht zugeordnet werden konnte. Der Mann kam zunächst ins Polizeigewahrsam und wurde auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser stellte keinen dringenden Tatverdacht fest, so dass der Mann im Anschluss entlassen wurde. Er wird sich in einem späteren Verfahren für die Tat verantworten müssen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 12 der Kriminalpolizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kiel.

Stephanie Lage / Polizeidirektion Kiel

Axel Bieler / Staatsanwaltschaft Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell