Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240228.2 Selent: Polizei stellt rund 1.300 Liter gestohlenen Kraftstoff sicher

Selent (ots)

Die Preetzer Polizei stellte Dienstag in Selent etwa 1.300 Liter gestohlenen Dieselkraftstoff sicher. Zwei Männer sind verdächtig, über mehrere Jahre Diesel von Baustellenfahrzeugen abgezapft zu haben.

Seit 2020 kam es im Ausbaubereich der Bundesstraße 404 zur A 21 zwischen Nettelsee und Kirchbarkau immer wieder zu Dieseldiebstählen aus Baumaschinen. Teilweise wurden diese dabei beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 45.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Ermittlungen der Polizeistation Preetz erhärtete sich der Verdacht, dass ein 43 Jahre alter Mann aus Selent für die Taten verantwortlich sein dürfte.

Dienstagfrüh durchsuchten Schutz- und Kriminalpolizisten aus Preetz und Plön mit richterlichem Durchsuchungsbeschluss sein Wohnhaus samt Garage. Während der Maßnahmen erhärtete sich der Verdacht, dass auch der 44-Jährige Nachbar des Tatverdächtigen Dieselkraftstoff in seiner Garage lagere. Mit einem weiteren Beschluss durchsuchten sie auch das Nachbarhaus samt Garage. Insgesamt stellten die Beamten neben Beweismaterial und einer geringen Menge Cannabis rund 1.300 Liter Kraftstoff sicher, den eine Fachfirma im Anschluss abtransportierte.

Die Beamten leiten Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls sowie Diebstahls in einem besonders schweren Fall ein. Die Ermittlungen, ob beziehungsweise an wen die Tatverdächtigen den Kraftstoff weiterverkauft haben könnten, dauern an.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell