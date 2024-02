POL-KI: 2402261.4 Kiel: Vermisster angetroffen (Folgemeldung zu 240226.3)

Kiel (ots) - Gestern Abend nahmen Polizeibeamte des 2. Polizeirevier Kiel eine männliche Person in der Innenstadt fest. Der Mann führte mehr als 250 g Heroin mit. Er wurde heute am frühen Nachmittag vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft. Sonntagabend gegen 19:40 Uhr nahmen zwei Polizeibeamte des 2. Polizeireviers Kiel im Rahmen ihrer Funkstreifentätigkeit ...

mehr