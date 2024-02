Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240226.2 Kiel: 47-jähriger Mann in Untersuchungshaft

Kiel (ots)

Gestern Abend nahmen Polizeibeamte des 2. Polizeirevier Kiel eine männliche Person in der Innenstadt fest. Der Mann führte mehr als 250 g Heroin mit. Er wurde heute am frühen Nachmittag vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Sonntagabend gegen 19:40 Uhr nahmen zwei Polizeibeamte des 2. Polizeireviers Kiel im Rahmen ihrer Funkstreifentätigkeit im Bereich des Bussteiges am Sophienblatt eine männliche Person wahr, welche mit geballten Fäusten auf der Fahrbahn umherlief. Der Mann wurde zunächst angesprochen und zum Gehsteig verbracht. Bei einer anschließenden Kontrolle fanden die Einsatzkräfte mehr als 250 g Heroin, verpackt in mehreren Konsumeinheiten, auf. Im Rahmen einer durch das Amtsgericht Kiel angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden die Einsatzkräfte weitere Betäubungsmittel in geringer Menge, ein Smartphone sowie Utensilien, die auf den Handel mit Betäubungsmitteln schließen lassen, auf.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Kiel einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen 47-jährigen Tatverdächtigen. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Das Kommissariat 17 der Kriminalpolizei hat gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kiel die Ermittlungen aufgenommen und der Tatverdächtige wird sich in einem Strafverfahren für den Besitz und Handel mit Betäubungsmitteln verantworten müssen.

Stephanie Lage

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell