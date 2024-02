Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240223.1 Molfsee: Polizei veröffentlicht Bilder nach Wohnungseinbruch

Molfsee (ots)

Bereits im Januar kam es in Molfsee, Ortsteil Schulensee, zu einem Wohnungseinbruch. Der unbekannte Täter gelangte durch Einschlagen einer Scheibe in ein Einfamilienhaus und stahl Wertgegenstände im hohen fünfstelligen Bereich. Eine auf dem Grundstück befindliche Kamera filmte den Täter, dessen Bilder mit richterlichem Beschluss nun veröffentlicht werden. Die Kriminalpolizei sucht Zeuginnen und Zeugen. Die Staatsanwaltschaft lobte eine Belohnung von 500 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung des Täters führen.

In der Zeit vom 10.01.24 bis zum 13.01.24 befand sich der Eigentümer des Einfamilienhauses in der Hamburger Landstraße in Molfsee nicht in seinem Haus. Als dieser am 13.01.24 zu seinem Haus zurückkehrte, habe er festgestellt, dass die Scheibe eines Fensters im Erdgeschoss eingeschlagen und seine komplette Wohnung durchwühlt gewesen sei. Offenbar flüchtete der Täter nach der Tat über die Terrassentür, da diese ebenfalls bei seinem Eintreffen offen gestanden habe. Der 73-jährige Geschädigte habe dann das Fehlen von hochwertigem Schmuck in fünfstelliger Höhe festgestellt, darunter auch Familienschmuck, insbesondere ein Siegelring, auf dem sich das Familienwappen befindet, sowie zwei hochwertige antike Taschenuhren.

Eine im Garten des Grundstücks installierte Wildkamera zeichnete am 11.01.24 um 03:30 Uhr eine männliche Person am besagten Fenster auf (siehe Bilder). Bei dieser Person dürfte es sich um den Tatverdächtigen handeln. Eine Nachbarin will dieselbe Person am 11.01.24 gegen 05:10 Uhr auf ihrem angrenzenden Grundstück gesehen haben.

Das Kommissariat 12 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Einbruch beobachtet haben, den auf dem Foto zu sehenden Tatverdächtigen erkennen, Hinweise zum Verbleib der Taschenuhren geben können oder anderweitig zur Aufklärung der Tat beitragen können.

Die Staatsanwaltschaft lobte eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise, die zur Ermittlung und Ergreifung der Täter führen, aus. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0431-160 3333 entgegengenommen.

Stephanie Lage

