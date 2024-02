POL-KI: 240223.2 Kiel: Autofahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Radfahrern

Kiel (ots) - Am Mittwochabend nahmen Kollegen des Kriminaldauerdienstes zwei Männer fest. Beide sollen zuvor in einen Keller im Stadtteil Wellingdorf eingebrochen sein. Das 4. Polizeirevier leitete die Ermittlungen ein. Um 22:48 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Einsatzleitstelle der Polizei, die bemerkt haben, wie zwei Personen in ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in der Schönberger Straße eingebrochen sein ...

