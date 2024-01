Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Kneipenbesuch mit Taschen voller Diebesgut: 33-Jähriger nach Beutezug festgenommen

Kassel (ots)

Kassel:

Ein Kneipenbesuch mit mehreren Taschen voller Diebesgut wurde in der vergangenen Nacht einem 33-jährigen Mann zum Verhängnis. Eine Mitarbeiterin des Lokals nahe des Martinsplatzes hatte gegen 4:30 Uhr die Polizei alarmiert, da der Gast trotz Schließung und mehrerer Aufforderungen die Kneipe nicht verlassen wollte. Bei Eintreffen der hinzugerufenen Streifen fanden die Polizisten gleich mehrere Ausweise bei dem Mann, die ihm nicht gehörten, woraufhin die Beamten die mitgeführten Taschen des 33-Jährigen genauer unter die Lupe nahmen. Darin fanden sie Diebesgut und Beute aus vier Straftaten, die sich alle am Montagabend im Stadtteil Fasanenhof, der Nordstadt und am Martinsplatz ereignet hatten. Der Festgenommene ist nach derzeitigem Ermittlungsstand verdächtig, an drei geparkten Autos Scheiben eingeschlagen und daraus Geldbörsen, Dokumente, Taschen sowie Wertgegenstände gestohlen zu haben. Anschließend versuchte er in einem Geschäft in der Ihringshäuser Straße Zigaretten mit einer der erbeuteten EC-Karten zu bezahlen. Als dies misslang, rannte der Ladendieb mit den Tabakwaren aus dem Laden. In allen Fällen war zunächst erfolglos nach dem unbekannten Täter gefahndet worden. Dieser hatte sich offenbar nach seinem Beutezug in die Kneipe begeben, wo er schließlich die Polizei auf den Plan rief und festgenommen wurde.

Den 33-Jährigen mit marokkanischer Staatsangehörigkeit, der in einer Flüchtlingseinrichtung im Landkreis Kassel wohnt, brachten die Beamten auf das Revier. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn werden bei der BAO Mars der Kasseler Polizei geführt.

