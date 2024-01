Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Regiotram verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt:

Am heutigen Montagmorgen kam es am Platz der Deutschen Einheit in Kassel zu einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einer Regiotram. Die 44-jährige Fußgängerin aus Kassel wurde dabei schwer verletzt und anschließend von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht für sie nach bisherigen Informationen nicht. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost berichtet, hatte die Frau die Gleise im Bereich der dortigen Straßenbahnhaltestelle gegen 8 Uhr überquert und dabei offenbar nicht auf den Schienenverkehr geachtet. Der Fahrer der stadtauswärts in die Haltestelle einfahrenden Tram konnte trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 44-Jährige wurde zwar von der Bahn erfasst, geriet aber glücklicherweise nicht unter das Schienenfahrzeug. An der Regiotram entstand kein sichtbarer Schaden. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

