POL-KS: Landkreis Schwalm-Eder: Brandausbruch in einer Unterkunft der Hephata Diakonie in Schwalmstadt-Treysa

Am gestrigen frühen Abend gegen 19:00 Uhr kam es im Kellerbereich der Unterkunft der Hephata Diakonie in Schwalmstadt-Treysa zu einem Brandausbruch. In der Unterkunft sind Studenten und "FSJ-ler" untergebracht. Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei stand der Keller, in welchem Fahrräder, u.a. auch E-Bikes, gelagert wurden, in Brand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden; ein Übergreifen auf weitere Etagen des Gebäudes konnte verhindert werden. Das Gebäude ist aufgrund der starken Rauchentwicklung aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden anderweitig untergebracht. Durch die starke Rauchentwicklung erlitten drei Bewohnerinnen (18, 20 und 24 Jahre alt) leichte Verletzungen in Form einer Rauchgasintoxikation. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. An dem Gebäude entstand nach vorläufigen Schätzungen ein Sachschaden im unteren sechs-stelligen Euro-Bereich. Die Ursache des Brandausbruchs ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt; die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an. Die Sachbearbeitung liegt, wie in solchen Fällen üblich, bei der Kriminalpolizei Schwalm-Eder in Homberg (Efze).

