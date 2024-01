Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Vermisste Petra G. (62 Jahre) ist wieder da

Kassel (ots)

Folgemeldung zur Vermisstenmeldung und Suche nach der Petra G. aus Kassel vom Freitag, 26.01.2024, 14:57 Uhr

Die 62-jährige Petra G. aus Kassel kehrte am Samstag, 27.01.2024, wohlbehalten in die Seniorenresidenz in der Kasseler Südstadt zurück. Die Suchmaßnahmen wurden eingestellt.

Die Kasseler Polizei bedankt sich bei allen, die bei der Suche nach der Petra G. mitgeholfen haben.

Die Pressevertreter werden gebeten, das Foto der Petra G. aus den Medien zu entfernen.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

