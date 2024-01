Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Zeugen nach Verkehrsunfall in Michelstadt, Relystraße gesucht

Michelstadt (ots)

Am Montag (15.01.) gegen 06:20 Uhr ereignete sich in der Relystraße in Michelstadt ein Verkehrsunfall, bei dem ein PKW mit einem entgegenkommenden PKW zusammenstieß. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062 / 9530 mit der Polizeistation Erbach Odenwald in Verbindung zu setzen.

