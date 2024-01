Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte Täter beschädigen Spiegel an neun geparkten Autos: Zeugen in Nordstadt gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag neun geparkte Autos in der Kasseler Nordstadt beschädigt. Der Besitzer eines in der Gottschalkstraße abgestellten VW Polo hatte sich am Samstagmorgen gegen 7:20 Uhr bei der Polizei gemeldet, nachdem er den abgetretenen Außenspiegel an seinem Pkw entdeckt hatte. Die eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte stellte daraufhin noch acht weitere beschädigte Fahrzeuge in der Gottschalkstraße, Gutenbergstraße und der Ludwigstraße fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden offenbar wahllos Pkw verschiedener Hersteller demoliert, indem die Täter jeweils gegen den der Gehwegseite zugewandten Außenspiegel traten oder schlugen. Die Spiegel rissen dadurch teilweise komplett aus den Halterungen heraus. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 3.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen wegen der Serie von Sachbeschädigungen werden bei den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei zu melden.

