Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Zeugen zu Wohnungseinbrüchen am Wochenende in Oberzwehren und Kirchditmold gesucht

Kassel (ots)

Kassel: Am vergangenen Wochenende kam es in den Kasseler Stadtteilen Kirchditmold und Oberzwehren in verschiedenen Straßen zu Wohnungseinbrüchen oder versuchten Einbrüchen, zu denen die Kriminalpolizei nun nach Zeugen sucht. Die Einbrüche und Einbruchsversuche hatten sich am Freitag in der Odenbergstraße, am Samstag in der Schanzenstraße und am Sonntag im Hügelweg ereignet. Derzeit ist noch unklar, ob die Taten auf das Konto ein und derselben Tätergruppe gehen. Die Ermittlungen dauern an.

Der Einbruchsversuch in der Odenbergstraße im Stadtteil Oberzwehren hatte sich am Freitagabend gegen 18:15 Uhr ereignet, wie die Auswertung von Sicherheitstechnik später ergab. Unbekannte Täter hatten dort vergeblich versucht, die Kellertür und anschließend die Terrassentür sowie ein Fenster aufzuhebeln, waren jedoch gescheitert. Ohne Beute flüchteten sie vom Tatort in unbekannte Richtung. Am Samstag war es zwischen 14:30 und 18:50 Uhr zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in der Schanzenstraße im Stadtteil Kirchditmold gekommen. In beiden Fällen brachen die Täter über Kellerfenster in die Häuser ein. In einem Haus entwendeten sie Schmuck, Geld und ein Tablet, in dem anderen Haus gingen sie leer aus. Der Einbruch im Hügelweg in Oberzwehren am Sonntag ereignete sich in der Zeit zwischen 14:30 und 18:10 Uhr, ebenfalls in Abwesenheit der Bewohner. Unbekannte waren über die Terrassentür in das Haus eingebrochen und hatten es komplett durchsucht. Mit einer kleineren Menge Bargeld ergriffen sie anschließend die Flucht in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen zu den Einbrüchen werden beim zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die möglicherweise Verdächtiges im Zusammenhang mit einem der Einbrüche beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

