Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240301.1 Lütjenburg: Unbekannter überfällt Tankstelle

Lütjenburg (ots)

Donnerstagabend kam es zu einem Überfall auf eine Lütjenburger Tankstelle, bei dem der jugendlich wirkende Täter eine geringe Menge Bargeld erbeutete. Die Kriminalpolizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach Angaben der Angestellten habe der bewaffnete und maskierte Täter die Tankstelle in der Plöner Straße gegen 20:15 Uhr betreten und Bargeld gefordert. Nachdem er einen Geldbetrag in niedriger dreistelliger Höhe erbeutet habe, sei er zu Fuß in Richtung Stadtmitte geflüchtet. Eine nach Notrufeingang sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb ohne Erfolg.

Die Angestellte beschrieb den Täter, der eine hagere, dünne Statur haben soll, als etwa 18 Jahre alt und mit ca. 155cm Körpergröße als relativ klein. Er soll dunkle Kleidung getragen und deutsch ohne erkennbaren Akzent gesprochen haben. Seine Stimme habe teils piepsig geklungen, als sei er im Stimmbruch. Sein Gesicht sei durch die Maskierung und die ins Gesicht gezogene Kapuze der Jacke nicht zu erkennen gewesen.

Die Plöner Kriminalpolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubes ein und sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Angaben zum Täter machen können. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell