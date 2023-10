POL-PDNR: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht

Asbach (ots) - Die Polizeiinspektion Straßenhaus wurde am Samstagmittag über mehrere umgeknickte Thuja-Bäume in der Flammersfelder Straße in Asbach in Kenntnis gesetzt. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Verkehrsunfall, bei dem ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Fahrzeug von der Straße abkam und Teile der Thuja-Hecke überfuhr. Der Unfall dürfte sich am Samstag zwischen 09:30 ...

mehr